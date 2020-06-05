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В Калининграде завели уголовное дело после падения женщины с ребенком на руках в люк

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Калининграде завели уголовное дело после падения женщины с ребенком на руках в люк
СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

После падения женщины и ребенка в канализационный люк следственное управление СК России по Калининградской области возбудило уголовное дело. Об этом заявила представитель ведомства Наталья Гацко.

10 мая текущего года женщина, державшая на руках полуторагодовалого сына, наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и упала в колодец. Гражданке удалось выбраться самостоятельно, после чего с помощью прохожих она смогла вытащить ребенка. До приезда скорой мать самостоятельно оказывала помощь малышу. В реанимацию мальчика доставили без сознания, в тяжелом состоянии. Благодаря действиям врачей ребенок выжил. 

Уголовное дело заведено по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ЕТ

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