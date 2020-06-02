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В Подмосковье в колодце нашли тела двух мужчин

, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Подмосковье в колодце нашли тела двух мужчин
Колодец. Фото: pixabay.com

В подмосковном Подольске тела двоих мужчин обнаружили в колодце возле поселка. Об этом сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.

Инцидент произошел во вторник, 2 июня. На дне сливного колодца вблизи одного из СНТ обнаружены тела двух неустановленных людей с сильными гнилостными изменениями.

Сейчас по факту произошедшего следователи начали проверку, устанавливаются личности погибших и выясняют обстоятельства трагедии. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее сообщалось: в Подмосковье мужчина отремонтировал четыре автомобиля, но, не получив от заказчика денег за свою работу, поджег машины. 

ЕЧ

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