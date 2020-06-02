В Подмосковье мужчина, после того, как не получил деньги за ремонт четырех машин, поджег их

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2 июня 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Руль. Фото: pixabay.com

В Подмосковье мужчина отремонтировал четыре автомобиля, но, не получив от заказчика денег за свою работу, поджег машины. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Известно: в полицию города Солнечногорска поступило заявление от местного жителя о поджоге четырех его машин, припаркованных в гаражах в поселке Андреевка.

Сейчас по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 37-летний местный житель. Обвиняемый пояснил, что поджег транспортные средства, так как не получил от заявителя денег, обещанных ему за работу по их ремонту.

Отмечается, что ущерб потерпевшему превысил 1,5 млн. рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, пока он отпущен под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось: в Лас-Вегасе сотруднику полиции выстрелили в голову в ходе беспорядков.