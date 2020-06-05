Ветер повалил шесть деревьев во время грозы в Москве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

5 июня 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

упавшее на дорогу дерево, AlexNaryshkin/ twitter.com

Во время грозы на территории Москвы в пятницу, 5 июня, ветер повалил уже шесть деревьев. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем осведомленный сотрудник экстренных служб столицы.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о грозе, граде и ветре с порывами до 18 метров в секунду. Подчеркивалось, что дождь, а в некоторых районах Москвы гроза и град, ожидаются сегодня с 13 до 22 часов.

По состоянию на 15.00 на территории города зафиксировано шесть упавших деревьев. Информации о том, повредили ли они машины или провода, к настоящему моменту не поступало.