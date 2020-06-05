В Ростове мужчина весь день умирал в подъезде, ни одна «скорая» ему не помогла

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5 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: donday.ru

фото: машина скорой помощи, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Жители одного из домов по улице Еременко в Ростове-на-Дону рассказали, как трижды вызывали бригаду скорой помощи умирающему в подъезде мужчине, но те так и не помогли.

Соседка вспоминает, как рано утром 3 июня увидела из окна квартиры, что к дому подъехала «скорая» и быстро уехала, а на ее место прибыл реанимобиль.

«Я еще подумала, что кому-то, видимо, совсем плохо, раз такая серьезная бригада прибыла. Минут через 20-25 я вышла из квартиры (Арина живет на 5-м этаже – прим. ред.) и увидела, что по коридору идут два молодых человека в синей униформе работников скорой помощи. Они шли к выходу. В дальней части коридора на карачках стоял мужчина, которому явно было плохо. Он пытался открыть дверь запасного выхода», - поделилась она.

Однако медики не помогли мужчине и покинули подъезд. При этом тот так и лежал на полу в коридоре. Позже вызвали еще одну машину «скорой», с сотрудниками которой пациент отказался ехать в больницу. Соседка добавила, что он уже ничего не соображал, говорил невнятно, но подписал соответствующий бланк и продолжал ползти к выходу.

«При себе у него был паспорт … Весь день этот несчастный промучился в коридоре. Еще в 16.00 его видели живым соседи. Примерно в 17.30 моя мама вышла из квартиры и увидела, что он лежит без движения», - вспоминает она, отметив, что последняя «скорая» зафиксировала его смерть.

В Санкт-Петербурге скончалась 30-летняя девушка, к которой отказалась ехать «скорая».