Росгвардеец раскрыл подробности штурма квартиры екатеринбуржца после кражи обоев

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5 июня 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: фара, pixabay.com

Полицейский, который пострадал от нападения укравшего в строительном магазине Екатеринбурга обои мужчины, рассказал, что происходило во время его задержания. Известно, что силовики были вынуждены открыть огонь на поражение.

«Когда дверь открыли, Владимир [Таушанков] стоял в коридоре с ножом. Я потребовал бросить нож, но он отбежал в соседнюю комнату. Я обозначил, что являюсь сотрудником полиции, приготовил служебное удостоверение. У него в правой руке был нож, в левой - газовый баллончик», - поделился он.

Сотрудник Росгвардии отметил, что начал отходить назад, на что нарушитель ускорил свой шаг, брызнул газом и закрыл дверь. По его словам, Владимира опознали жители подъезда и назвали номер его квартиры, но во время задержания мужчина не шел на контакт с правоохранителями, наблюдал за ними из дверного глазка, а также угрожал ножом и стрелял по бойцам СОБРа из страйкбольного автомата. После чего был смертельно ранен в ответ.

Отец Анатолий Таушанков рассказал, что его сын предчувствовал свою смерть и попрощался за неделю до инцидента.

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовных дел.