СКР устанавливает обстоятельства гибели жителя Екатеринбурга, которого ранили сотрудники Росгвардии

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2 июня 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

В Екатеринбурге следователями Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя, скончавшегося от огнестрельных ранений при его задержании сотрудниками Росгвардии.

По данным СКР, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по улице Рассветной в городе Екатеринбурге сотрудники СОБР управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие при задержании 27-летнего мужчины. По версии следствия, молодой мужчина ранее совершил разбойное нападение в одном из торговых центров города.

В результате полученных огнестрельных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации с принятием соответствующего процессуального решения.

В рамках доследственной проверки следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошёл данный инцидент. Изучается должностная документация, регламентирующая действия силовиков принимавших участие в мероприятиях по задержанию подозреваемого совершении разбойного нападения в магазине. Для определения точной причины смерти погибшего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

В Росгвардии сообщили, что подозреваемый был ранее судим, и он украл обои в магазине.

В магазине он угрожал ножом персоналу, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Спецназ приехал к его квартире после того, как мужчина распылил перцовый газ в лицо полицейскому. Огонь силовики открыли, потому что вел себя агрессивно, угрожал, а в руках держал предмет, похожий на автомат. При обыске у него дома позже нашли сумку с ножами и арбалетом.

Отец погибшего, который во время штурма находился в квартире, заявил, что сын отрицал нападение на магазин. 4 рулона обоев, стоимость которых оценили в 8 тысяч рублей, он купил на собственные деньги.