Бывший преподаватель-инвалид обвинил руководство вуза в дискриминации

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5 июня 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фемида. Фото: pixabay.com

Бывший преподаватель Южно-Уральского медицинского университета Борис Хуторян потребовал возбуждение уголовного дела в отношении руководства вуза. Он обвинил экс-начальство в унижениях, расстройстве здоровья и фальсификации документов.

Адвокат преподавателя Дмитрий Кривошеев заявил, что его клиенту-инвалиду намеренно создавали условия, при которых его можно обвинить в нарушениях трудовой дисциплины. «Зачастую Борис Михайлович, который передвигается с тросточкой и на машине с ручным управлением, просто не мог попасть на работу», - рассказал юрист об одном из примеров неподобающей работы руководства вуза.

«Трудовой договор расторгнут в связи с истечением срока действия и неизбранием по конкурсу. Каких-либо препятствий в отношении работников с ограниченными возможностями в университете не создавалось и не создается», - ответили на это в ЮУГМУ.