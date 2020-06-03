Рамзан Кадыров сообщил об урагане в Чечне

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3 июня 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

ураган, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, ветер вырывает с корнем деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы. Глава региона создал оперативный штаб.

Кадыров отметил, что особое внимание он потребовал уделить вопросу выявления поврежденных домов и расселения людей. "Завтра с раннего утра строительные бригады начнут восстановительные работы. Все ремонтные мероприятия должны быть выполнены в течение дня. Подача света и газоснабжения должна быть возобновлена уже сегодня", - написал Кадыров в соцсети.

Он заверил, что "ни один человек не будет оставлен наедине со своей бедой".

Кадыров призвал не верить в «чипизацию» при помощи вышек 5G