Женщина скончалась после пластической операции в петербургской частной клинике

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3 июня 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

хирургические инструменты, pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга скончалась через несколько дней после пластической операции в одной из частных клиник Северной столицы. Об этом сообщило вечером в среду, 3 июня, ГСУ СК РФ по городу.

Согласно данным следствия, 29 мая в одной из частных клиник Василеостровского района, которая не имеет лицензии на стационарную помощь по профилю "пластическая хирургия", гражданке 1958 года рождения провели пластическую операцию. Через два дня после вмешательства состояние женщины резко ухудшилось, вследствие чего ее доставили в больницу. На следующий день пациентка умерла.

Предполагается, что смерть гражданки наступила из-за септического шока с присоединением ДВС-синдрома на фоне потери крови.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".