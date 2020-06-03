В Красноярске пропавшего мальчика нашли мертвым

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3 июня 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВК Красноярск

фото: водоем, pixabay.com

Волонтеры группы «Поиск пропавших детей–Красноярск» сообщили, что рыбак обнаружил в водоеме тело 6-летнего мальчика. Известно, что ребенок ушел из дома по адресу Ленинский район, пер. Тихий, дом №9 во вторник, 2 июня, и не вернулся.

«Мой муж был на рыбалке и обнаружил его. Вызвал полицию. Позвонил мне буквально полчаса назад. Сейчас с охранниками ждут полицию на месте. Скинула ему фото ребенка, и он сказал, что это он», - поделилась местная жительница.

Кроме того, полицейские подтвердили данную информацию. Сейчас проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельства происшествия. Тело нашли в районе острова Татышева.

Ранее было опубликовано видео нападения на инкассаторов в Красноярске.