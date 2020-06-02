На Кубани произошло землетрясение

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2 июня 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

На территории Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера. Соответствующую информацию предоставили утром во вторник, 2 июня, сотрудники ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Подземные толчки были зафиксированы в Крымском районе накануне вечером. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений в результате случившегося нет. Все объекты жизнеобеспечения и экономики, которые находятся в вышеуказанной местности, функционируют в штатном режиме.

Власти направили в Крымский район оперативные группы для осмотра и обследования последствий землетрясения.