В Подмосковье в тюрьму посадили аферистов, укравших из бюджета почти миллиард рублей

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2 июня 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

В Подмосковье посадили в тюрьму аферистов, которые украли из бюджета почти 1 миллиард рублей. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Подчеркивается, что деятельность организованной преступной группы, которая состояла из граждан Российской Федерации Барченкова Д.А. (организатор), Езеокана Ф. и Шкурихиной Т.Б., удалось пресечь. Вышеуказанные личности осуществили хищение бюджетных средств в особо крупном размере при помощи незаконного возмещения НДС.

Установлено, что Барченков предоставлял в налоговые органы Московской области фальшивые документы, дающие право на получение 987 миллионов рублей в качестве возмещения НДС.

Щелковский городской суд Московской области признал вышеуказанных граждан виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Все они приговорены к разным срокам лишения свободы.

Деньги удалось вернуть в бюджет РФ.