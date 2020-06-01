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1 июня 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

обрушение моста в Мурманской области, vk.com/strojka_kolski_rajon

В понедельник днем, 1 июня, в Мурманской области обрушилась часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России.

Согласно последней информации, инцидент произошел из-за подмытой опоры. Жертв удалось избежать, техника также не была повреждена.

Отметим, что в минувшую субботу в связи с интенсивным таянием снега и большой водностью реки Кола подмыло насыпь опоры железнодорожного моста на перегоне станция Кола – станция Выходной в Кольском районе. Сегодня опора не выдержала и обрушилась.