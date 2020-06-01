В Великом Новгороде обрушилась часть кремлевской стены

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1 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Великом Новгороде часть кремлевской стены обрушилась. На место происшествия приехали специалисты спасательного ведомства. Они сообщили, что в укреплении нуждаются девять квадратных метров стены. Вследствие произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского музея-заповедника.

Обрушение, площадь которого составила около трех квадратных метров, произошло с внутренней стороны стены в восточной части Кремля. Разрушения зафиксированы на части прясла недалеко от Водяных ворот.

На место происшествия прибыли реставраторы и сотрудники областного управления МЧС. Специалисты сообщили, что в укреплении нуждается площадь стены в девять квадратных метров.

По данным специалистов, в южной части Кремля реставрационные работы уже прошли. Восточная же часть памятника культуры еще ждет их проведения.