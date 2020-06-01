Тела пятерых рыбаков обнаружили в Вологодской области

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1 июня 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рыбак, pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Вологодской области обнаружили тела пятерых рыбаков, которые более полутора месяцев назад вышли на моторной лодке в Белое озеро во время сильного ветра и пропали.

В региональном управлении СК уточнили, что в течение минувшей недели удалось обнаружить тела всех мужчин. Двое умерших были найдены около города Белозерска в 40 километрах от вероятного места крушения судна, еще двое находились в фарватере Белого озера в районе второго буя, пятый также был в озере.

Очевидцы, которые видели рыбаков перед выходом в Белое озеро, заявили, что на мужчинах не было спасательных жилетов.