Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Водолазы нашли тело пропавшей девочки в Северо-Крымском канале

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Водолазы нашли тело пропавшей девочки в Северо-Крымском канале
водолаз, pixabay.com

Тело шестилетней девочки, которая в минувшее воскресенье, 31 мая, пропала в Ленинском районе Крыма, найдено водолазами в Северо-Крымском канале. Об этом заявили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что неподалеку от места безвестного исчезновения девочки была обнаружена ее кепка.

Уточняется, что тело ребенка было найдено водолазами в канале, примерно в 800 метрах от точки, где ее видели в последний раз. В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ЕТ

В мире

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Дмитрий Гордон, киевский журналист, рассказал, как «вернуть» Крымский полуостров в состав Украины без ведения боевых действий. По данному вопросу Гордон высказался, выступая в российском радиоэфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью