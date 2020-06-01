Водолазы нашли тело пропавшей девочки в Северо-Крымском канале

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1 июня 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

водолаз, pixabay.com

Тело шестилетней девочки, которая в минувшее воскресенье, 31 мая, пропала в Ленинском районе Крыма, найдено водолазами в Северо-Крымском канале. Об этом заявили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что неподалеку от места безвестного исчезновения девочки была обнаружена ее кепка.

Уточняется, что тело ребенка было найдено водолазами в канале, примерно в 800 метрах от точки, где ее видели в последний раз. В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.