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На узбекско-кыргызской границе произошел конфликт. Пострадали более 20 человек

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Узбекистан

На узбекско-кыргызской границе произошел конфликт. Пострадали более 20 человек
фото: родник, pixabay.com

На узбекско-кыргызской границе у родника Чашма Сохского района произошел конфликт между гражданами двух государств. Об этом сообщили в воскресенье, 31 мая, в пресс-службе пограничных войск СГБ Узбекистана.

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«Всего поступило в Центр общеврачебной практики города Айдаркен 25 пострадавших. В данное время четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре. Двое в реанимации, состояние после операции оценивается врачами как тяжелое. Двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней тяжести», - уточнили в Минздраве Кыргызстана.

Кроме того, 21 человек отправлен на амбулаторное лечение после осмотра медиками.

Участниками конфликта стали стали жители села Чашма в анклаве Сох (Узбекистан) и села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан). В ходе потасовки люди кидали друг в друга камнями. При этом причиной конфликта стал спор, кому принадлежит источник воды в Чечме, который очищали жители обоих государств, рассказали местные власти. 

В настоящее время ситуация находится под контролем. Ситуацию разрешили ответственные руководители местных властей двух республик.

БА

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