В Крыму обнаружили кепку пропавшей шестилетней девочки

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1 июня 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в понедельник, 1 июня, стало известно, что в Крыму обнаружили кепку пропавшей в минувшее воскресенье шестилетней девочки. Находка была сделана в километре от места, где потеряли ребенка.

Ранее сообщалось, что неподалеку от поселка Ленино в районе Северо-Крымского канала потерялась девочка 2014 года рождения.

В настоящий момент ребенка ищут более 100 человек. Активные поиски ведутся в районе канала, который сейчас наполнен водой.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей девочки.