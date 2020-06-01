В Крыму обнаружили кепку пропавшей шестилетней девочки

Утром в понедельник, 1 июня, стало известно, что в Крыму обнаружили кепку пропавшей в минувшее воскресенье шестилетней девочки. Находка была сделана в километре от места, где потеряли ребенка.
Ранее сообщалось, что неподалеку от поселка Ленино в районе Северо-Крымского канала потерялась девочка 2014 года рождения.
В настоящий момент ребенка ищут более 100 человек. Активные поиски ведутся в районе канала, который сейчас наполнен водой.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ направил в Крым криминалистов для поиска пропавшей девочки.