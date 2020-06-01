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СК направил криминалистов в Крым для поиска пропавшей шестилетней девочки

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

СК направил криминалистов в Крым для поиска пропавшей шестилетней девочки
машина СК РФ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Крым криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в поиске пропавшей шестилетней девочки.

Ребенок накануне пропал в Ленинском районе Крыма неподалеку от поселка Ленино. По факту безвестного исчезновения девочки 2014 года рождения возбуждено уголовное дело.

В СК уточнили, что Александр Бастрыкин поставил расследование вышеуказанного дела на контроль. Он также поручил принять все необходимые меры для установления местонахождения ребенка, а также разобраться в причинах случившегося.

ЕТ

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