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В Санкт-Петербурге произошел пожар в неэксплуатируемом здании

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге произошел пожар в неэксплуатируемом здании
Огонь. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга горит неэксплуатируемое здание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании  по адресу Приморский район, ул. Репищева, д. 10, корп. 1. поступило 01 июня в 03:08, общая его площадь составила 600 кв. м.

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили второй уровень сложности. На месте происшествия работали 32 сотрудника МЧС, а также восемь единиц техники.

Ранее сообщалось: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 1 июня  на северо-востоке Японии.

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