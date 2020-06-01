В Санкт-Петербурге произошел пожар в неэксплуатируемом здании

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1 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Огонь. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга горит неэксплуатируемое здание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу Приморский район, ул. Репищева, д. 10, корп. 1. поступило 01 июня в 03:08, общая его площадь составила 600 кв. м.

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили второй уровень сложности. На месте происшествия работали 32 сотрудника МЧС, а также восемь единиц техники.

Ранее сообщалось: землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано 1 июня на северо-востоке Японии.