Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

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31 мая 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Андрей Воробьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за последние несколько дней выпало порядка 1,5 месячной нормы осадков. Он добавил, что дожди будут продолжаться и на следующей неделе.

«Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе», - заявил глава Подмосковья. По его словам, сложнее всего ситуация в Наро-Фоминске, Дедовске, Нахабино, а также некоторых населенных пунктах Красногорского округа. Губернатор отметил, что с последствиями ливней борются при помощи МЧС, дорожников и служб ЖКХ.

В МЧС заявили, что пострадало два участка дороги, 15 дачных домов и 179 приусадебных участков.