На французском космодроме зафиксирована утечка токсичных паров в российском разгонном блоке «Фрегат»

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 мая 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Roscosmos/via Globallookpress.com, разгонный блок "Фрегат"

Утечку токсичного топлива выявили на российском разгонном блоке "Фрегат", хранящемся на космодроме Куру во Французской Гвиане. В Роскосмосе уточнили, что утечка не угрожает персоналу космодрома.

Руководство НПО Лавочкина, компании "Главкосмос" и ЦЭНКИ работают над организацией вылета специалистов на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер, их прибытие ожидается в начале июня.

Уточняется, что "периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя" было зафиксировано французской стороной 21 мая.

Ранее стало известно, что ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, в состав которого входит Центр управления полетами, устанавливает подробности по взорвавшемуся на орбите российскому разгонному блоку «Фрегат-СБ».