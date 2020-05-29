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В Мурманске автобус сбил пенсионерку, женщина доставлена в больницу

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru.

В Мурманске автобус сбил пенсионерку, женщина доставлена в больницу
Автобус. Фото: pixabay.com
В Мурманске произошло ДТП на улице Скальная. Автобус сбил 60-летнюю женщину, о чем сообщили в региональной ГИБДД.

Известно, что в результате инцидента женщина получила травмы и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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ЕЧ

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