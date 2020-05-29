Аргументы Недели →
Происшествия
13+
В Мурманске автобус сбил пенсионерку, женщина доставлена в больницу
29 мая 2020, 16:18
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: severpost.ru.
В Мурманске произошло ДТП на улице Скальная. Автобус сбил 60-летнюю женщину, о чем сообщили в региональной ГИБДД.
Известно, что в результате инцидента женщина получила травмы и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Ранее сообщалось: в Санкт- Петербурге специалисты Мариинской больницы вылечили от коронавируса 85-летнюю пациентку.
Поддержите нас - единственный источник разума в это непростое время
ЕЧ