В Мурманске автобус сбил пенсионерку, женщина доставлена в больницу

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29 мая 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru.

Автобус. Фото: pixabay.com

В Мурманске произошло ДТП на улице Скальная. Автобус сбил 60-летнюю женщину, о чем сообщили в региональной ГИБДД.

Известно, что в результате инцидента женщина получила травмы и была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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