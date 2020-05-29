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В Крыму произошел пожар в частном доме, скончался ребенок

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Крыму произошел пожар в частном доме, скончался ребенок
Пожар. Фото: pixabay.com

В Феодосии на юго-восточном побережье Крыма произошел пожар в частном доме. Один ребенок погиб, второго удалось спасти.

Известно, что огнем было охвачено 50 квадратных метров, горели второй и третий мансардный этаж с частичным обрушением кровли. Собственница дома рассказала: ей удалось самостоятельно вынести из горящего дома одного школьника, второй остался внутри. Тело мальчика обнаружили в одной из комнат, к сожалению, его спасти не удалось.

Сейчас женщина и ее второй ребенок в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городскую больницу. Пожар ликвидирован.

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ЕЧ

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