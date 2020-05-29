Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

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29 мая 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

трамвай, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Колесная пара одного из вагонов трамвая сошла с рельсов на востоке Москвы. Соответствующую информацию предоставил утром в пятницу, 29 мая, осведомленный сотрудник экстренных служб столицы.

Инцидент произошел с трамваем маршрута 4(Л) на пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом.

Согласно последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Движение трамваев на востоке Москвы временно приостановлено. На место случившегося уже прибыла ремонтная бригада. Для перевозки пассажиров выделили три компенсационных автобуса.