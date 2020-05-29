На МКАД произошла авария с участием трех грузовиков, есть пострадавшие

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29 мая 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МКАД, Serguei Fomine/Russian Look

Утром в пятницу, 29 мая, стало известно, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись три грузовика. Согласно последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

Сотрудники пресс-службы столичной Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась на 102-м километре МКАД сегодня около 9.00. В результате столкновения грузовых машин травмы получили три человека. Данных о состоянии пострадавших не поступало.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено.