Семья из Уссурийска погибла в упавшем в реку автомобиле

Аргументы Недели → Происшествия 13+

25 мая 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Упавший в реку Уссури автомобиль. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В ДТП на автодороге А-181 «Осиновка – Рудная Пристань», где легковой автомобиль «Тойота Калдина» упал в реку Уссури, находились четыре человека. Трое погибли, говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

В Приморье упал в реку автомобиль с семьей

За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина. Как выяснилось, он не учел дорожные и метеорологические условия, превысил допустимую скорость, потерял управление, врезался в леерное ограждение, после чего машина упала в реку.

В результате ДТП три человека погибли, еще один госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Погибшие – семья из Уссурийска: 44-летний мужчина, 36-летняя женщина и 1,5 годовалая девочка.

«Пострадавшей девочке в предстоящую субботу исполнится 12 лет. Она госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы», – говорится в сообщении.

Установлено, что стаж вождения водителя составляет 24 года, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе один человек погиб в тройном ДТП.