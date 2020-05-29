В Мичуринске автомобиль врезался в столб, пострадали водитель и пассажиры

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29 мая 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: michurinsk.ru.

Такси. Фото: pixabay.com

На Липецком шоссе в районе дома №81 города Мичуринска 28 мая утром произошло ДТП. Водитель транспортного средства во избежание столкновения с двигавшимся в попутном направлении автомобилем предприняла маневр объезда.

В результате женщина потеряла контроль над машиной. Она выехала за пределы проезжей части и врезалась в световую опору.

Пострадавшие пассажиры и водитель получили телесные повреждения, они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось: утром в пятницу, 29 мая, стало известно, что на Московской кольцевой автодороге столкнулись три грузовика.