В Амурске произошел взрыв газа в жилом доме, один человек пострадал

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29 мая 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Взрыв. Фото: pixabay.com

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю подтвердило информацию, что в городе Амурске случился взрыв газа в доме. Инцидент произошел в 00:00 по московскому времени.

В жилом доме произошел хлопок с последующим возгоранием. На место трагедии прибыли спасатели пожарно-спасательного гарнизона, возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадала квартира площадью 45 кв. м. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Конструкции дома не пострадали, была проведена эвакуация восьми жильцов. . Причины взрыва сейчас выясняются.

Следственный комитет начал проверку в связи с происшествием, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.

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