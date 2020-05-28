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В Тамбовской области арестовали подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана ВОВ

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Тамбовской области арестовали подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана ВОВ
Полиция. Фото: pixabay.com

Стало известно: в Тамбовской области подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны заключили под стражу. Об этом сообщает СК РФ.

Трагедия произошла 26 мая в селе Тулиновка. Пенсионера  нашли мертвым в собственном доме. Следователи обнаружили на теле пострадавшего признаки насильственной смерти. Также в доме без сознания нашли его внучку.

Сейчас в суде уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Был проведен осмотр места происшествия и медицинское освидетельствование злоумышленника. В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая для определения его психического состояния.

Ранее сообщалось: в Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 188. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

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