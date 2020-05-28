В Тамбовской области арестовали подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана ВОВ

Стало известно: в Тамбовской области подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны заключили под стражу. Об этом сообщает СК РФ.
Трагедия произошла 26 мая в селе Тулиновка. Пенсионера нашли мертвым в собственном доме. Следователи обнаружили на теле пострадавшего признаки насильственной смерти. Также в доме без сознания нашли его внучку.
Сейчас в суде уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Был проведен осмотр места происшествия и медицинское освидетельствование злоумышленника. В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая для определения его психического состояния.
Ранее сообщалось: в Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 188. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.