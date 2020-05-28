В подмосковном Нахабино горит крупный склад

В Подмосковном городе Нахабино произошел крупный пожар на складе. Загорелось производственное здание площадью порядка 750 квадратных метров, рассказали в МЧС.
«В поселке Нахабино на улице Володарского происходит горение производственного склада на площади 750 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что на данный момент пострадавших нет. Для тушения пожара привлечено 24 человека, а также семь единиц спецтехники.
Ранее сообщалось о возгорании в крупном торговом центре Томска, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.