В Томске потушили пожар в торговом центре

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28 мая 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

тушение пожара, pixabay.com

Рано утром в четверг, 28 мая, в Томске потушили пожар в крупном торговом центре. Согласно последней информации ГУМЧС по Томской области, пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.

Речь идет о здании торгового центра "Город", который расположен на улице Герцена. Когда на место прибыло первое подразделение пожарных, из-под крыши ТЦ валил густой черный дым.

В момент инцидента в помещении находился один охранник. Благодаря оперативному реагированию пожар удалось оперативно ликвидировать. Установлено, что пламя охватило текстильную продукцию, отделку стен и мебель. Пострадавших нет.