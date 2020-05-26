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В Иркутске загорелся цех хлебзавода

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

В Иркутске загорелся цех хлебзавода
фото: Pixabay

Пожар в производственном цехе Иркутского хлебозавода на улице Тухачевского ликвидировали огнеборцы утром 26 мая.Сигнал о возгорании поступил в пожарно-спасательную службу в 7:35 от автоматической пожарной сигнализации. Работники цеха эвакуировались до прибытия спасательных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия огнеборцев шел дым из кирпичного пристроя на крыше производственного здания. В связи с тем, что социально-значимый объект имеет сложную планировку, к месту пожара были направлены 12 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе приспособленной для тушения пожаров в многоэтажных зданиях.

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