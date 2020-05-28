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Самолет без пассажиров и с отказавшим двигателем сел в аэропорту «Шереметьево»

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Самолет без пассажиров и с отказавшим двигателем сел в аэропорту «Шереметьево»
шасси, pixabay.com

Днем в четверг, 28 мая, стало известно, что в столичном аэропорту "Шереметьево" совершил экстренную посадку самолет без пассажиров. Согласно последней информации, у воздушного судна отказал двигатель.

Источники в экстренных службах сообщили, что у лайнера внезапно перестал работать один из двигателей, вследствие чего было принято решение об экстренном приземлении.

Подчеркивается, что посадка самолета прошла в штатном режиме. В результате случившегося никто не пострадал. На борту находился только экипаж. Причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.

ЕТ

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