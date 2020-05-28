Движение на северо-западе Москвы ограничили из-за возгорания грузовика

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28 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦОДД

пожарные машины, Sergey Smirnov/Global Look Press

На участке Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы в четверг, 28 мая, загорелся грузовик. Согласно последней информации, движение на отрезке дороги, где случилась авария, ограничили.

Подчеркивается, что возгорание грузового автомобиля было зафиксировано неподалеку от дома под номером 79 на Волоколамском шоссе. В результате случившегося никто не пострадал. На место аварии к настоящему моменту прибыли оперативные службы.

Движение транспорта сейчас осуществляется по одной полосе. Автомобилистов просят по возможности объезжать вышеуказанный участок шоссе.