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Движение на северо-западе Москвы ограничили из-за возгорания грузовика

, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЦОДД

Движение на северо-западе Москвы ограничили из-за возгорания грузовика
пожарные машины, Sergey Smirnov/Global Look Press

На участке Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы в четверг, 28 мая, загорелся грузовик. Согласно последней информации, движение на отрезке дороги, где случилась авария, ограничили.

Подчеркивается, что возгорание грузового автомобиля было зафиксировано неподалеку от дома под номером 79 на Волоколамском шоссе. В результате случившегося никто не пострадал. На место аварии к настоящему моменту прибыли оперативные службы.

Движение транспорта сейчас осуществляется по одной полосе. Автомобилистов просят по возможности объезжать вышеуказанный участок шоссе.

ЕТ

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