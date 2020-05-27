В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

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27 мая 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: топор, pixabay.com

В Тамбовской области задержали местного жителя, который подозревается в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«26 мая 2020 года в селе Тулиновка Тамбовского района в собственном доме обнаружено тело 101-летнего пенсионера, участника Великой Отечественной войны, с признаками насильственной смерти. В доме также была обнаружена родственница погибшего в бессознательном состоянии», - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 46-летний мужчина, разбив окно, проник в дом к ветерану и нанес ему несколько ударов топором по голове, а после, заметив его 38-летнюю внучку, ударил ее тем же предметом, и скрылся с места происшествия. Отмечается, что от полученных ранений пенсионер скончался на месте, родственницу госпитализировали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее по факту пропажи трехлетней девочки на даче в Псковской области возбудили уголовное дело по статье убийство.