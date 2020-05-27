Следователи выясняют причины гибели сбежавшей из больницы чиновницы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 мая 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: news-r.ru

Дежурная часть. Фото: сайт МВД

Сбежавшую из больницы чиновницу нашли в подъезде многоэтажки Шлиссельбурга.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти сотрудницы Центра обеспечения функционирования муниципальных учреждений Всеволожского района.

Сообщается, что 62-летняя женщина накануне трагедии самовольно покинула больницу Морозовска, где она проходила лечение от пневмонии. Врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое.

По предварительным данным, следов насилия на теле женщины зафиксировано не было.

Ране сообщалось, что в Ступино из горящего дома полицейские спасли 20 человек.