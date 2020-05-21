Ступино: из горящего дома полицейские спасли 20 человек

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21 мая 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Подмосковные полицейские спасли 20 человек из горящего дома: 15 взрослых и 5 детей. Пожар произошел в Ступино, на улице Чайковского, в девятиэтажном доме. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции Владимир Жиляков и Андрей Былба. Они услышали крики о помощи, доносящиеся из окон верхних этажей дома.

«Не дожидаясь приезда пожарных, полицейские с помощью громкоговорящей установки на служебном автомобиле проинформировали граждан о необходимости покинуть своё жильё. После этого они незамедлительно начали эвакуировать людей с первого по четвёртый этаж, стучали в каждую дверь квартиры и помогали людям выйти на улицу. Когда приехали спасатели, эвакуация началась с верхних этажей здания, где густой дым отрезал жильцам выход из квартир. Жиляков и Былба на руках вынесли двух пожилых людей без сознания», – добавили в подмосковном главке МВД.