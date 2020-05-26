В Москве обнаружено тело генерал-майора ФСБ

В центре Москвы в собственной квартире было найдено тело генерал-майора ФСБ России Юрия Бзаева. Отмечается, что мужчину обнаружили в доме на Космодамианской набережной.
Бзаев скончался в возрасте 74 года в своей квартире. Причина смерти генерал-майора в настоящее время остается неизвестной, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Бзаев получил звание генерал-майора почти 30 лет назад – в 1991 году. Помимо этого, он имеет почетное оружие «За особые заслуги перед РФ», а также множество медалей и орденов СССР и России.
Ранее в Москве нашли тело похищенной несколько дней назад гражданки Кубы.