В Москве обнаружено тело генерал-майора ФСБ

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26 мая 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Свечи. Фото: pixabay.com

В центре Москвы в собственной квартире было найдено тело генерал-майора ФСБ России Юрия Бзаева. Отмечается, что мужчину обнаружили в доме на Космодамианской набережной.

Бзаев скончался в возрасте 74 года в своей квартире. Причина смерти генерал-майора в настоящее время остается неизвестной, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Бзаев получил звание генерал-майора почти 30 лет назад – в 1991 году. Помимо этого, он имеет почетное оружие «За особые заслуги перед РФ», а также множество медалей и орденов СССР и России.

Ранее в Москве нашли тело похищенной несколько дней назад гражданки Кубы.