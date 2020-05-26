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В Самарской области горят 11 домов

, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Самарской области горят 11 домов
Пожарные. Фото: pixabay.com

В Самарской области горят сразу одиннадцать жилых домов в частном секторе. В сумме площадь пожара составила 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Первое сообщение о возгорании в поселке Яицкое на улице Каширской, 18А поступило в 8.30 по местному времени. «На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что нет ни погибших, не пострадавших, эвакуация людей не проводилась. На месте пожара работают 47 человек и 16 единиц спецтехники.

Ранее трое маленьких детей погибли при пожаре в доме в деревне Тараканово Угличского района.

АБ

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