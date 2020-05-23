Трое маленьких детей погибли при пожаре в доме в деревне Тараканово Угличского района

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23 мая 2020, 20:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР, РИА Новости

пожар, фото с сайта СКР

Трое маленьких детей и женщина погибли при пожаре в частном доме в деревне Тараканово Угличского района Ярославской области. Возгорание в доме началось днем. Деревянный дом сгорел почти полностью.

Погибли пятилетняя девочка, двое двухлетних мальчика - близнецы и пожилой женщины. По факту происшествия следственными органами СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По некоторым данным, погибшая женщина не была родственницей детей, предположительно, она просто жила в многодетной семье. В момент пожара мама малышей работала в огороде, а отец был на рыбалке.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, будут назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

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