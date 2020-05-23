Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Сергиевом Посаде загорелась церковь

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Сергиевом Посаде загорелась церковь
фото: пожарные, pixabay.com

В субботу, 23 мая, в Сергиевом Посаде в деревне Вглядьево на площади 400 квадратных метров произошёл пожар в деревянной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 07.05 - локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о возгорании церкви поступило в экстренные службы в 6.10, а в 8.00 была завершена полная ликвидация последствий пожара.

Ранее сообщалось, что 14 мая 2020 года от коронавируса скончался иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры. Это уже пятая подтвержденная смерть насельника лавры.

БА

Политика

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Украина и США не явились на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители некоторых стран, в том числе Украины и Соединенных Штатов, отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», посвященном ситуации в Крыму. Об этом сообщило российское постпредство.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью