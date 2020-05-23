В Сергиевом Посаде загорелась церковь

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23 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: пожарные, pixabay.com

В субботу, 23 мая, в Сергиевом Посаде в деревне Вглядьево на площади 400 квадратных метров произошёл пожар в деревянной церкви. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 07.05 - локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о возгорании церкви поступило в экстренные службы в 6.10, а в 8.00 была завершена полная ликвидация последствий пожара.

Ранее сообщалось, что 14 мая 2020 года от коронавируса скончался иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры. Это уже пятая подтвержденная смерть насельника лавры.