Родители заживо похоронили младенца из-за своей невнимательности

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26 мая 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Indian Express

фото: младенец, pixabay.com

Стало известно об инциденте с недоношенным младенцем, которого похоронили заживо незадолго после родов. Отмечается, что врачи рекомендовали родителям отвезти новорожденную дочь в частную больницу, но по пути их стало смущать состояние малыша.

Происшествие произошло в индийском штате Гуджарат. Врач, который принимал беременную мать, сообщил, что ребенок родился на два с половиной месяца раньше обычного срока. По его словам, в поликлинике не было реанимации для новорожденных.

Однако родители объяснили, что по дороге малышка перестала шевелиться и они решили ее похоронить. Девочку на следующий день откопали местные жители. Прохожие не стали дожидаться полицию и медиков и отвезли ее к принимавшему роды врачу.

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