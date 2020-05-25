Школьница из Волгодонска выжила после падения с шестого этажа

15-летняя школьница упала с шестого этажа и выжила. ЧП случилось в городе Волгодонске Ростовской области.
Упавшую девочку ранним утром обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую помощь. Школьницу доставили в больницу с тяжелыми травмами.
Следственный комитет рассматривает версию о доведении до самоубийства.
Сообщается, что это второй подобный случай в регионе за минувшую неделю – несколькими днями ранее 15-летний парень выпал из окна 11-го этажа дома в Ростове-на-Дону и разбился.
Ранее сообщалось, что из больницы в Ростовской области сбежал предположительно зараженный коронавирусом.