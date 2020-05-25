Школьница из Волгодонска выжила после падения с шестого этажа

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25 мая 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rostoday.com

Высотный дом. Фото: соцсети

15-летняя школьница упала с шестого этажа и выжила. ЧП случилось в городе Волгодонске Ростовской области.

Упавшую девочку ранним утром обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую помощь. Школьницу доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Следственный комитет рассматривает версию о доведении до самоубийства.

Сообщается, что это второй подобный случай в регионе за минувшую неделю – несколькими днями ранее 15-летний парень выпал из окна 11-го этажа дома в Ростове-на-Дону и разбился.

Ранее сообщалось, что из больницы в Ростовской области сбежал предположительно зараженный коронавирусом.