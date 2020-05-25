В Москве грузовик раздавил под собой водителя

В понедельник, 25 мая, на юге Москвы на улице Кантемировская, дом № 3, грузовой автомобиль раздавил человека. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
«При проведении ремонта на грузовой фуре возле дома №3 на улице Кантемировская подломился домкрат, работавший мужчина погиб на месте», - пояснил собеседник.
Проводится проверка, направленная на выявление всех обстоятельств произошедшего инцидента. Устанавливается личность погибшего.
На месте работают спасатели и медицинские работники.
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