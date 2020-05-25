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Влюбленные раскачали транспортное средство во время занятий любовью, и машина скатилась в море

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Влюбленные раскачали транспортное средство во время занятий любовью, и машина скатилась в море
Фото: соцсети

Скатывания автомобилей и падения их с обрывов дело привычное. Бывает забывают затянуть «ручник», а случается и раскачивают в ходе секса.

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Согласно мировой статистике машины скатываются под горку лишь по двум причинам: водитель не ставит авто на стояночный тормоз, и она начинает движение под влиянием силы тяжести или занятия сексом в салоне нарушают равновесие, и транспортное средство устремляется вниз после равномерного раскачивания.

В Крыму встречаются оба вида этих случаев. Бывает, компания забывает о мерах предосторожности и потом ловит машину, которая в лучшем случае скатывается в ложбину, но не редко влюбленные парочки приезжают к морю полюбоваться закатом, не предполагая, что это их последний закат.

ГБ

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