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В Башкирии стеклоподъемник автомобиля убил шестилетнего ребенка

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Башкирии стеклоподъемник автомобиля убил шестилетнего ребенка
Обувь ребенка. Фото: pixabay.com

В башкирском селе стеклоподъемник убил шестилетнего ребенка, игравшего в отцовской машине. Об этом сообщает СУСК РФ по республике.

Трагедия с мальчиком произошла в одном из сел Дуванского района 23 мая. По предварительной версии, он во время игры с младшей сестрой на улице около дома своей бабушки залез в салон автомобиля папы и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья. В этот момент дверное стекло поднялось, и шея пострадавшего оказалась зажата между аркой и стеклом двери

Ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался. Сейчас следователи организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось: в Рязани «Газель» не уступила дорогу машине «скорой» с мигалкой, в результате чего автомобили столкнулись на перекрестке.

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