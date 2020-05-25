В Башкирии стеклоподъемник автомобиля убил шестилетнего ребенка

В башкирском селе стеклоподъемник убил шестилетнего ребенка, игравшего в отцовской машине. Об этом сообщает СУСК РФ по республике.
Трагедия с мальчиком произошла в одном из сел Дуванского района 23 мая. По предварительной версии, он во время игры с младшей сестрой на улице около дома своей бабушки залез в салон автомобиля папы и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья. В этот момент дверное стекло поднялось, и шея пострадавшего оказалась зажата между аркой и стеклом двери
Ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался. Сейчас следователи организовали доследственную проверку.
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