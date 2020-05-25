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В Рязани пять человек пострадали в результате дорожной аварии со скорой

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Рязани пять человек пострадали в результате дорожной аварии со скорой
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Рязани «Газель» не уступила дорогу машине «скорой» с мигалкой, в результате чего автомобили столкнулись на перекрестке. Об этом сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло на улице Есенина в понедельник в 6.45 по московскому времени. По предварительным данным, водитель на регулируемом перекрестке, завершая маневр на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с машиной скорой медицинской помощи. Известно, что «скорая» проезжала с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В результате аварии пострадали пять человек, сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось: в Астраханской области тринадцать человек госпитализированы после аварии с маршруткой. 

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