В Астраханской области произошло ДТП, после которого госпитализировали 13 человек

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25 мая 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Астраханской области тринадцать человек госпитализированы после аварии с маршруткой. Об этом сообщает управление администрации губернатора региона.

Известно, что пассажирская «Газель», которая ехала по маршруту Астрахань-Володарский, опрокинулась на автодороге в поселке Белый Ильмень 24 мая. Пострадали 16 человек.

Из них 13 жителей с места аварии были госпитализированы с сочетанными травмами в травматологическое и нейрохирургическое отделения. Сейчас семь человек находятся в реанимации, один - в нейрохирургии, пятеро проходят обследование.

Ранее сообщалось: в Приморье упала в реку машина, где находилась семья.